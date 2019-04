Milan-Lazio, le formazioni: tocca a Caldara dal 1', c'è anche Correa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono state rese note le scelte di Simone Inzaghi per quanto riguarda la formazione iniziale della Lazio per la sfida al Milan nella semifinale di ritorno in programma a San Siro tra poco più di un'ora. I biancocelesti si schierano stasera col consueto 3-5-2 dove Correa affianca Immobile in attacco: alle sue spalle Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Sulle corsie Lulic e Romulo, mentre in difesa tocca a Acerbi, Luiz Felipe e Bastos. In porta il titolarissimo Strakosha, ecco i titolari di Inzaghi:

LAZIO (3-5-2) : Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Inzaghi.

Tutto confermato anche nel Milan, dove Castillejo vince il ballottaggio con Calahanoglu e affianca Piatek e Suso. Cutrone si accomoda in panchina dunque, mentre sulle corsie spazio a Laxalt e Calabria, decisivi per aiutare la difesa a tre scelta da Gattuso. Tra Romagnoli e Musacchio c'è infatti Mattia Caldara, che torna titolare dopo sette mesi dall'ultima e unica presenza in rossonero. Scelta coraggiosa quindi, per il terzetto davanti a Reina.

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.