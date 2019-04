© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Una partita troppo importante, decisa dagli episodi e che farà discutere a lungo. Il post di Milan-Lazio è stato infuocato: prima la rissa scoppiata in campo al triplice fischio di Rocchi, poi le parole del ds capitolino Tare, infine la polemica per il brutto gesto di Kessie e Bakayoko , che hanno deriso il difensore ospite Acerbi. Un teatrino nato dal botta e risposta avvenuto in settimana sui social tra l'ex Sassuolo e il centrocampista francese.

Come sempre, è meglio parlare di calcio giocato. E il match di stasera ha offerto sicuramente tanti spunti interessanti, su tutti la sfida a distanza tra i due bomber, Krzyzstof Piatek e Ciro Immobile: una sfida terminata 0-0, ma vinta ai punti dall'attaccante rossonero, che ha lavorato meglio per la squadra, sfiorando la rete in un paio di occasioni. Il napoletano, invece, è stato impreciso e sfortunato: ottavo palo colpito, un'annata storta per un giocatore che nel recente passato aveva segnato con una facilità impressionante. La Lazio ha bisogno dei gol di Immobile per riscattarsi e inseguire fino alla fine il sogno Champions. Il Milan, invece, spera che il polacco continui ad essere determinante anche nelle rare occasioni in cui il suo nome non compare sul tabellino dei marcatori.