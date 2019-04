© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sanzioni per Milan e Genoa dopo le gare del 32° turno di Serie A. Questa la decisione del Giudice Sportivo: "Ammenda di 10.000 euro al Milan per avere un suo sostenitore, al 40' del secondo tempo, sputato due volte all'indirizzo dell'allenatore della squadra avversaria, prima di essere bloccato dagli stewards; sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza; ammenda di 3.000 euro al Genoa per avere i suoi sostenitori, al 15' del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco due monete; sanzione attenuta ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".