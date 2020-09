Milan, le cifre dell'affare Tonali. Il costo del prestito sarà spalmato in due anni

Sandro Tonali è il colpo da novanta del Milan in questa finestra di mercato. La Gazzetta dello Sport fa luce sulle modalità d'acquisto: arrivano conferme sulle cifre con il centrocampista che arriverà per 35 milioni, di cui 10 di prestito oneroso con diritto di riscatto a 15 a cui se ne aggiungeranno 10 di bonus, legati non solo a questa stagione ma anche alle prossime. In caso di cessione anticipata rispetto al pagamento di tutti i premi, la parte restante sarà caricata sulla percentuale che spetterà al Brescia, fissata al 15%. Il Milan inoltre spalmerà i 10 milioni per il prestito in due anni, potendo così mettere a bilancio per il 2020 solo 5 milioni per il costo di Tonali.