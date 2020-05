Milan, le condizioni di Rangnick: 80 milioni per il mercato e 20 collaboratori

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, Ralf Rangnick avrebbe posto alcune condizioni per dire sì al Milan. Il tedesco non vorrebbe diventare il semplice allenatore rossonero, ma un vero e proprio manager all'inglese con Moncada promosso come direttore sportivo. Rangnick però avrebbe anche chiesto di poter avere a disposizione circa 20 persone che compongano uno staff che comprenda sia i ruoli di campo che quelli extra come scouting e settore giovanile, oltre a uno psicologo per la squadra. Per quanto riguarda il mercato invece, avrebbe chiesto di poter avere a disposizione 80 milioni di euro, che aumenterebbero grazie alle cessioni di Kessie e Paquetà oltre che dall'addio di Ibrahimovic e dal conseguente risparmio dell'ingaggio.