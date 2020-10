Milan, le eurorivali: Celtic, Old Firm amaro. Lille e Sparta: vittoria e primato

Pomeriggio da dimenticare per il Celtic, prossimo avversario del Milan. Mentre i rossoneri vincono dopo oltre 4 anni il derby della Madonnina, gli hoops cadono in casa nell'Old Firm, puniti da una doppietta di un difensore (Goldson). Ora i Rangers scappano in classifica, con un +4 sui cugini che però hanno una partita da recuperare.

Tempo di derby anche per il Lille, che si è giocato ieri sera la supremazia del Nord della Francia: un 4-0 nella sentitissima sfida contro il Lens: Burak Yilmaz, Bamba, Ikone e Yazici i marcatori. Avversari che chiudono la partita in nove. Lille che ora è solitario al comando della Ligue 1, con due punti di vantaggio su Paris Saint-Germain e Rennes.

Vince ancora lo Sparta Praga, a punteggio pieno dopo 6 partite. Agli uomini di Kotal basta un tempo per liquidare il Jablonec. 2-1 il finale, segnando Julis e il diciottenne Hlozek, fin qui 4 reti in 6 partite: da tenere d'occhio.