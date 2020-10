Milan, le eurorivali: Sparta a riposo causa Covid. Lille primo e imbattuto, Celtic beffato al 92'

vedi letture

Niente campionato per lo Sparta Praga, che attualmente è primo con sei vittorie in altrettante partite in Repubblica Ceca. La pandemia di Covid-19 che ha colpito anche il paese mitteleuropeo ha portato alla sospensione del campionato già dalla scorsa settimana e ancora almeno per la prossima.

Il Lille mantiene la vetta del campionato francese, se pur in coabitazione con il Paris Saint-Germain. A Nizza nell'ultimo turno finisce 1-1 con Burak Yilmaz che risponde a Dolberg. La squadra di Christophe Galter resta l'unica imbattuta nel massimo campionato francese dopo otto giornate.

Solo un 3-3 per il Celtic contro l'Aberdeen nel campionato scozzese. Gli uomini di Neil Lennon vengono da due sconfitte consecutive contro Rangers e Milan e non riescono a rialzarsi. In rete McGregor, Griffiths e Christie ma la beffa arriva al 92' col pareggio avversario su rigore. Ancora assente la stella Edouard, 90 minuti per Laxalt. In classifica il Rangers si allontana e ora dista sei lunghezze.