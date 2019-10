Milan, le mosse anti-crisi: Suso riposa, Duarte sarà il terzino destro

© foto di Image Sport

Pioli cambia il Milan: quattro mosse, rivela la Gazzetta dello Sport, che si spera restituiscano un'anima ad una squadra catapultata in un mondo tattico-tecnico diverso, quasi opposto rispetto a quello che chiedeva Giampaolo. Intanto qualche cambio negli uomini: con la SPAL Suso potrebbe riposare, con Castillejo al suo posto, mentre la nottata disgraziata vissuta da Conti e Calabria contro la Roma spinge Duarte sulla fascia destra. In mezzo, Bennacer prende il posto di Biglia, mentre a partita in corso potrebbe rivedersi Bonaventura: è lui l'interno d'assalto che piace a Pioli e il suo pieno recupero è una priorità assoluta.