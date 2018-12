Milan, le prime mosse di Gazidis e i dubbi sul riscatto di Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Gazidis è stato nominato stamattina amministratore delegato del Milan, con carica fino al 30 giugno 2020, fino alla scadenza dell'attuale cda. Il Corriere dello Sport evidenzia come per il neo CEO ora si apra un periodo non semplice, con l'ex Arsenal chiamato a intervenire anche sulla sfera sportiva. Ad esempio il sudafricano è il più dubbioso sul riscatto a 37 milioni di Gonzalo Higuain, conscio di come il Milan sia nella lente di ingrandimento della UEFA. La conferma del Pipita in termini di costo da mettere nel prossimo esercizio per l’acquisto del Pipita è considerato eccessivo. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport stamane.