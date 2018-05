Milan, le rassicurazioni di Fassone: nessuna cessione illustre

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da MilanNews, sono questi i punti emersi negli interventi dell'amministratore delegato del Milan Marco Fassone durante l'Assemblea dei soci tenutasi nella giornata odierna.

- Tra 30/40 giorni sarà fornito ai cinesi un nuovo piano per il rifinanziamento del debito. Il rifinanziamento del debito in capo al Milan è semplice, quello di Li Yonghong leggermente più complesso.

- Han Li ha tranquillizzato la Uefa nell'incontro avvenuto a Nyon due settimane fa: entro fine maggio arriverà la proposta della società riguardo il Settlement Agreement.

- Le perdite attuali ammontano a circa 80/90 milioni. L'obiettivo è chiudere il prossimo bilancio con una perdita di 55/60 milioni per avvicinarsi ai -30 che chiede la Uefa entro 3 anni. Se dovesse arrivare la qualificazione in Champions, il break even sarà raggiunto già durante la prossima stagione.

- Non c'è necessità di effettuare una o più cessioni per esigenze di bilancio, ma solo per ragioni sportive. E non c'è necessità di abbassare il monte ingaggi: il Milan vuole rendersi appetibile ai grandi giocatori. Nel prossimo mercato arriverà solo gente d'esperienza. Elliott aiuterà il club, avendo il diritto di surroga.