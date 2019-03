Milan, le riflessioni di Gattuso: Conti si candida, ma è solo al 70%

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti si è candidato per una maglia da titolare contro il Chievo Verona. L’esterno destro è tornato a disposizione a novembre ma fino ad ora ha trovato poco spazio, sia per una condizione fisica non ancora perfetta, ma soprattutto per la bravura di Davide Calabria, il titolare della corsia di difesa. Per la sfida di Verona si giocherà una maglia da titolare, ma Gattuso non ha ancora deciso, si prenderà ancora 24 ore di tempo per trovare la soluzione migliore. “Sto bene, nella partita contro l’Empoli ho giocato per la prima volta novanta minuti dopo tantissimo tempo. Pensavo di stare peggio sinceramente, sono consapevole di non avere la partita intera. Sono 70% della mia condizione ideale”, ha detto al canale tematico del club. “Sono pronto, il mister sa che può contare su di me. Mi alleno sempre al massimo e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il mio contributo”.

La stagione di Conti è partita da poco, perché a causa del lunghissimo infortunio al crociato (con ricaduta), ha dovuto saltare quasi 500 giorni e restare a guardare i compagni dalla Tv. Da tre mesi abbondanti invece è pienamente recuperato, ma Gattuso non lo ha ancora utilizzato con continuità: “Sono stato fuori tanto, vorrei giocare di più ma chi scende in campo al posto mio sta facendo alla grande – ha detto a Sky in riferimento al compagno di reparto Calabria -. I risultati parlano chiaro. Il mister sa quello che ho passato, ci è passato anche lui, sa bene come gestirmi e quando farmi giocare. Firmerei per non giocare mai e per vedere il Milan tra le prime quattro a fine stagione”. Contro il Chievo ci saranno dei cambi, e oltre al ballottaggio tra Calabria e Conti, a centrocampo Biglia dovrebbe prendere il posto di Bakayoko, mentre sulla corsia mancina Laxalt sostituirà lo squalificato Ricardo Rodriguez.