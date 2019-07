Milan, le scelte avanzate: ritorni di fiamma in entrata e in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con i movimenti di mercato in casa Milan il dato che emerge in maniera incontrovertibile è la scelta rossonera di modificare a fondo l’assetto tattico della squadra. La dolorosa rinuncia a Patrick Cutrone viene soppesata dall’arrivo di Rafael Leao, giocatore certamente molto talentuoso ed alla ricerca della definitiva esplosione dal punto di vista realizzativo. Non è finita, però, perché con l’intermediazione di Jorge Mendes i rossoneri continuano a lavorare anche per il mercato in uscita: la necessità è quella di trovare una sistemazione ad Andrè Silva, e la trattativa che si era arenata con il Monaco potrebbe ritrovare nuova linfa nei prossimi giorni. Del resto va tenuta sempre in considerazione anche la vicenda legata ad Angel Correa: la trattativa per l’argentino dell’Atletico Madrid ha subito un rallentamento ma non è naufragata, ed il Milan non ha perso le speranze di arrivare all’obiettivo.