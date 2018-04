Milan, le speranze Champions s’infrangono sulla difesa del Sassuolo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ancora una volta il Sassuolo a frenare la stagione del Milan. I neroverdi sono diventati la bestia nera per eccellenza, ogni anno riescono a mettere in difficoltà il Milan vincendo o pareggiando partite determinanti nel corso della sua storia in serie A. Pure stavolta il Sassuolo stava riuscendo nell’impresa di vincere una sfida in cui ha subito parecchio l’avversario ma ha avuto la capacità di punirlo al 75esimo con un bellissimo tiro di Politano dalla distanza. Ci ha pensato Kalinic, al suo quinto centro stagionale, a rendere meno amara la serata di San Siro, ma l’1-1 sa di beffa per come è stata condotta la gara dagli uomini di Gattuso. Il pari è uno spartiacque della stagione, si è chiusa la fase dell’inseguimento alla Champions e si è aperta quella della difesa a denti stretti del sesto posto, piazza che permetterà al Milan di qualificarsi nuovamente per la prossima Europa League, fortemente insidiata dalla Fiorentina, dietro solo due 2 lunghezze.

E’ un Milan apparso determinato fin dall’inizio ma non ha mai trovato lo sbocco giusto per punire Consigli. Kessie dopo due minuti si è divorato il vantaggio e da quel momento in poi i rossoneri hanno condotto il match sprecando troppo sotto porta. E’ mancato il guizzo dell’attaccante. Nella ripresa Gattuso è passato ad uno strano 334 che ha finito di intasare l’area del Sassuolo, insomma anche Gattuso ha ammesso di aver sbagliato mossa. L’1-1 finale decreta la fine della ricorsa Champions in una domenica che poteva essere positiva dopo i passi falsi di Roma e Inter, invece ora è il Milan a doversi preoccupare del sesto posto, perché alla prossima partita i rossoneri affronteranno il Napoli senza Bonucci e forse Romagnoli infortunato, mentre la Fiorentina dovrà vedersela con la Spal.