Milan, le spine rossonere fra bilancio, stadio nuovo e sponsorizzazioni

vedi letture

Milan alle prese con i conti. L’edizione odierna de La Repubblica ha parlato della situazione rossonera legata al bilancio, alle sponsorizzazioni e allo stadio nuovo. Non sarà facile per il club, che lavora al nuovo impianto di gioco con l’Inter, far scendere il rosso sotto i 100 milioni di euro. Inoltre c’è anche il nodo legato alle pubblicità: gli sponsor di lusso non ci sono mentre deve essere ufficializzato ancora quello con Emirates, che però sarà al ribasso.