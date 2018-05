Milan, le tappe di una stagione pessima. E che non è finita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quattordici aprile scorso, Marco Fassone è divenuto il nuovo amministratore delegato del Milan, in seguito al passaggio di consegne tra la famiglia Berlusconi e Li Yonghong, facoltoso uomo d'affari cinese, con interessi nell'industria mineraria - poi smentiti - e che perfezionò l'acquisto dei rossoneri dietro il pagamento di oltre 700 milioni di euro. Con Fassone arriva Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo di Cosenza e Ternana, nonché capo degli osservatori dell'Inter.

Un anno dopo bisogna incominciare a tirare le somme di una stagione praticamente fallimentare. Il Milan ha gli stessi punti di un anno fa (né uno in più, né uno in meno) spendendo 230 milioni di euro per il calciomercato. I dirigenti hanno prima esonerato Montella, a taccuini aperti, di fronte ai giornalisti. Il giorno dopo, con una diretta Facebook, lo hanno incoronato per qualche annetto, mettendogli come spalla - in Primavera - un allenatore con già esperienza come Gattuso, divenuto ingombrante nel momento dell'esonero dell'Aeroplanino.

Le cose formali, poi, hanno portato nove giocatori. Benino Bonucci, Borini, Kessie e Calhanoglu, ingiudicabile Conti, male Biglia, Musacchio e Andre Silva, malissimo Kalinic. Alla fine Gattuso si deve affidare a un prodotto della Primavera, Cutrone, catapultato in prima squadra. Il sesto posto è a rischio, con la sfida di Bergamo come spartiacque, in Europa è arrivata l'esclusione per mano dell'Arsenal, in Coppa Italia la finale è stata quasi un massacro. L'Inter è avanti di nove punti (pur avendo un solo obiettivo) e a Gattuso è stato rinnovato un contratto per altri tre anni e mezzo a cifre importanti, quando non c'era la necessità né il rischio di perderlo.

Insomma, in un anno il Milan ha sbagliato tutto quello che poteva, dal tecnico (verrebbe da dirlo al plurale, ma Gattuso ha le sue attenuanti) ai calciatori. Può essere un peccatuccio veniale, verrebbe da dire. Peccato che sia costato 230 milioni di euro. In ultimo, il rinnovo di Donnarumma è forse l'unica cosa vincente di questa stagione: almeno ci potrà essere una plusvalenza e non lasciarlo andare via a zero, anche se il cartellino ora costerà certamente di meno.