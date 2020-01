Suso è diretto verso Siviglia, Paqueta è alla ricerca di una nuova destinazione e non per forza a titolo definitivo, ma in casa Milan non si pensa solo alle cessioni. Trova conferma, infatti, l’indiscrezione della passata settimana legata all’interesse dei rossoneri nei confronti del centrocampista del Benfica Florentino Luis. L’apprezzamento della dirigenza del Diavolo si è manifestata con la richiesta al Benfica di avere il centrocampista classe 1999 in prestito per una stagione e mezza, con la possibilità di aprire i dialoghi legati ad un potenziale riscatto. I lusitani valutano il loro gioiello con una cifra prossima ai 50 milioni, numeri ingenti ma comunque inferiori rispetto a quelli che circolavano in estate attorno al cartellino del talento portoghese. Un investimento da strutturare, per valorizzare in maglia rossonera qualità innegabili e nelle quali Boban, Maldini e Massara sembrano pronti a scommettere. Una pista da tenere in piedi sino alla fine della sessione in corso, perché il Milan a Florentino sta pensando per davvero.