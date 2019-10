© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Rafael Leao come Federico Chiesa. E' questo il piano che porterà avanti Stefano Pioli dopo il suo approdo sulla panchina del Milan: mettere il portoghese nelle condizioni di essere un punto di riferimento offensivo e di essere sempre più determinante, come fece col figlio d'arte viola quando arrivò alla Fiorentina. Leao ha un percorso simile alla stellina azzurra e il nuovo tecnico rossonero ha tutta l'intenzione di lanciarlo nel calcio che conta, proprio come chiedono i suoi dirigenti. Si riparte da qui, dal rilancio dei nuovi acquisti e dalla conferma delle poche certezze di inizio stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.