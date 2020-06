Milan, Leao continua a non convincere: troppi passaggi a vuoto

Nonostante la sciocchezza commessa nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, Ante Rebic sarà regolarmente in campo dal primo minuto a Lecce alla ripresa del campionato. Pioli, infatti, in assenza di Ibrahimovic, dovrebbe affidare nuovamente al croato il ruolo di prima punta nel 4-2-3-1. Anche perché Leao continua a non convincere. Come riporta Tuttosport, anche nella gara di Torino il portoghese ha dimostrato una sorta di indolenza fisico-mentale quando è entrato in campo. Rafael è stata una delle grandi (e costose) scommesse estive della dirigenza rossonera, ma fino ad ora ha avuto solo qualche flash positivo e troppi passaggi a vuoto.