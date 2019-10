Milan, Leao: "Dopo la chiamata di Maldini non ho avuto dubbi"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

L'attaccante del Milan Rafael Leão è stato intervistato in esclusiva da DAZN. Ecco le parole del giovane attaccante portoghese:

"La mia esultanza è per mio papà che chiamo quando faccio goal se non riesce a vedere la partita. Dopo il mio primo gol in serie A ho chiamato mio papà. Era contento ed emozionato, ha iniziato a piangere. Mi ha visto crescere e ha lavorato molto perché io potessi giocare qui e quindi era molto contento per il mio primo gol. La rete? È stata un momento di fantasia, non avevo nulla da perdere. Ho cercato di fare quello che ho fatto, uno contro uno, ed è successo.

C'era qualche giocatore del Milan del passato che ti piace particolarmente? "Kaká, Ronaldinho, Pato, Robinho, Maldini. Lui mi ha chiamato, abbiamo parlato ed è stato importante per convincermi a venire qui. Mi ha parlato del progetto e da quella telefonata di Maldini non ho avuto bisogno di altro per accettare".

È vero che il tuo idolo è Kaká? "Sì, era un giocatore molto forte, molto rapido e veloce, segnava molti gol per la posizione in cui giocava, è stato un idolo nel Milan e sono contento di stare qui a rappresentare la squadra dove ha giocato un grande come lui".

Rui Costa come giocatore ti piaceva? "Sì, mi piaceva Rui Costa, un grande giocatore. Portoghese anche lui, è stata anche lui una stella nell'AC Milan. Spero di diventare un grande giocatore come lui e fare la differenza nel club".

C'è un giocatore adesso al quale ti ispiri, che ti piace? "Cristiano Ronaldo perché è portoghese, ha lavorato molto per raggiungere i traguardi che ha raggiunto oggi. È un idolo per me e per tutti i portoghesi. È un esempio per i giovani e per tutti i giocatori".

Quando lo incontrerai cosa gli dirai? "Sarà strano perché l'ho visto solo in tv e alla PlayStation e ora sarò in campo con lui. Per me sarà un orgoglio".