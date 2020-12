Milan, Leao: "Felice per la vittoria e per la squadra. Il gol? L'avevamo preparato"

Il Milan vince per 2-1 contro il Sassuolo consolidando il primo posto in classifica. Ad entrare nella storia, però, è Rafael Leao che segna dopo 6 secondi mettendo a segno il gol più veloce nella storia della Serie A battendo il primato di Poggi che durava dalla stagione 2001/02. A fine partita è proprio l'attaccante portoghese a parlare del match: "Noi siamo il Milan quindi anche questa partita era importante perchè abbiamo perso dei punti la scorsa. Dobbiamo entrare più forte possibile per fare gol prima possibile. L'avevamo preparata, cerchiamo sempre di giocare in avanti. Abbiamo fatto gol e sono felice per la squadra che ha fatto un ottimo lavoro" le sue parole ai microfoni di Sky Sport.