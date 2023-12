Milan, Leao guarda avanti: "Il sogno in Europa continua. Felice di essere tornato"

vedi letture

E' un Rafael Leao deluso dopo la vittoria di Newcastle che però non è servita a dare al Milan il pass per gli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante portoghese ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Instagram: "L'obiettivo era andare avanti in Champions League ma purtroppo non è stato possibile... Il sogno in Europa continua!! Felice di essere tornato".