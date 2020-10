Milan, Leao: "Ibra esempio. Sono deluso per non avere vinto"

vedi letture

Rafael Leao, protagonista nel pareggio 3-3 del Milan contro la Roma, ha parlato a Sky Sport al termine del match: "Peccato perché non abbiamo vinto questa partita, ma penso che abbiamo creato buone occasioni per fare gol. Continuiamo a lavorare proseguendo sul nostro cammino. Noi giochiamo tutte le partite per vincere e per essere primi in classifica. Sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per vincere la partita, ma il calcio è così".

Milan da scudetto?

"Allenatore, staff e club: abbiamo la testa concentrata per essere sempre primi in classifica".

Ibrahimovic?

"È un esempio per tutti noi. Sono felice di averlo nella mia squadra e sono contento per lui".

Il suo miglior momento?

"Cerco sempre di aiutare la mia squadra con gli assist, ma sono deluso perché non abbiamo vinto".