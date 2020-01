© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante rossonero Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Milan TV prima del match contro l'Udinese: "Siamo pronti per ottenere altri tre punti nella nostra casa, davanti ai nostri tifosi. Sopratutto per loro - riporta Milannews.it -. Il feeling con Ibrahimovic? Ci stiamo allenando insieme, mi sta dando molti consigli. Nell'ultimo match abbiamo segnato entrambi e stiamo crescendo tanto. La chiave per battere l'Udinese? Dobbiamo cercare di segnare subito nel primo tempo per mettergli pressione".