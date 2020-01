Milan, Leao: "Ibra può migliorarmi. Per me è un orgoglio, cerco di imparare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Milan TV: ecco le parole dell'attaccante portoghese al canale ufficiale del club.

Sull'esordio da titolare nel derby. "Non sapevo di dover giocare titolare prima della partita. Sono andato nello spogliatoio e mi hanno detto che sarei stato uno dei titolari. Mi sono detto: 'Wow, questo sarà il mio primo derby. E' stata una bella partita per me e penso di aver giocato bene. Ho fatto vedere quello che so fare. Non abbiamo vinto, ma c'è stata una bella atmosfera. Uno stadio splendido ed è stata una bella sensazione giocare il derby'".

Sulle tante aspettative nei suoi confronti: "Sì, lo so. Quando sono arrivato ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi rossoneri. Quando sono entrato a San Siro tutti volevano aiutarmi: il pubblico, gli amici e i compagni. Quando sono entrato in campo ho provato ad aiutare la squadra, cercando di segnare e fare del mio meglio".

Sulla città di Milano: "Sono molto contento di essere qui. Abito a cinque minuti dal centro ed è molto comodo per me. Ho visto il Duomo, mi piace la carbonara e la pasta alla bolognese. E' tutto molto buono per me. Mi sto adattando bene".

Sul rapporto con Paquetà: "Mi trovo bene con Paquetà, parliamo la stessa lingua. Mi piace anche il suo stile di gioco, perché ha un grande potenziale. Può dare tanto al Milan".

Sulla sconfitta di Bergamo: "E' stato un brutto passo falso per noi. Dopo il fischio finale siamo rientrati negli spogliatoi ed eravamo tristi e con la testa bassa. Ma questo è il calcio, bisogna andare avanti e ci rifaremo nella prossima partita. Vogliamo dimostrare cosa sappiamo fare".

Sul feeling con Ibrahimovic: "Quando è arrivato, ha cominciato a parlare con me, spiegandomi diverse cose vista la sua grande esperienza. E' un grande calciatore e per me è bellissimo che sia tornato al Milan. Può aiutarmi e migliorarmi".

Su cosa può insegnargli Ibra: "Migliorare nella fase realizzativa e superare la difesa, oltre a tutti gli altri consigli che mi ha dato. Voglio applicare questi suoi insegnamenti sul campo. Ci alleniamo insieme e mi dà sempre dei consigli. Per me è un orgoglio, cerco di imparare tutto quello che mi dice".

Se la squadra è pronta per la trasferta di Cagliari: "Sì, siamo pronti. I titolari che verranno scelti dal mister saranno pronti per vincere. Vogliamo vincere. Siamo il Milan, giochiamo per vincere".

Sull'orgoglio di vestire la maglia del Milan: "Qualche volta finisco l'allenamento, torno a casa, mi siedo sul divano e penso: 'Wow, sono al Milan'. Ho vent'anni, sono molto giovane e veramente orgoglioso di essere qui".

Sull'obiettivo con la maglia del Milan: "Andare in Champions League, perché il Milan lo merita".