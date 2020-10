Milan, Leao incanta: Maldini alla cassa un anno dopo

vedi letture

Passare all’incasso... in ritardo. Sembra essere questo il meccanismo più sviluppato nel mercato del Milan targato Maldini. L’ultima scommessa che il dirigente rossonero sembra in procinto di vincere è quella legata a Rafael Leao. Investimento importante nell’estate del 2019 e criticato per una resa tutt’altro che eccezionale la scorsa stagione, il portoghese sta impressionando nelle circostanze in cui Pioli gli ha concesso fiducia in questo campionato. Protagonista assoluto contro lo Spezia annientato da una doppietta, il nativo di Almada è stato la carta a sorpresa del tecnico milanista nel Derby della Madonnina. Il suo strappo condito dall’assist per il raddoppio di Ibrahimovic è stato decisivo ai fini del risultato ma va incastonato in una prestazione di altissimo livello anche in fase di contenimento e sacrificio: non certo la specialità della casa. Fiducia ripagata in attesa di vincere una scommessa a lungo termine ancora più importante: diventare fuoriclasse in rossonero, aggiungendo un’altra tacca alla cintura di Paolo Maldini.