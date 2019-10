© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il buon avvio di stagione di Rafael Leao non è passato inosservato alle big d’Europa, nonostante il Milan fino a questo momento non stia incantando. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ventenne portoghese sarebbe finito sui taccuini del Barcellona. Il club blaugrana ha infatti iniziato la ricerca del possibile erede di Luis Suarez, che a gennaio compirà 33 anni. Leao è uno dei profili vagliati, sebbene i rossoneri al momento non abbiano la benché minima intenzione di lasciarlo partire.