© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Spero di potergli dare molti assist". La prima risposta di Rafael Leao sul compagno di reparto Piatek non lascia adito a molti dubbi sull'obiettivo principale del lusitano nella sua nuova avventura al Milan. "Mi piace molto giocare con la squadra e creare occasioni con la squadra. Fare gol è bello, ma giocare con la squadra per me è altrettanto importante. Prima o seconda punta? La posizione la decide il mister, io sono un giocatore a cui piace molto fare assist e muoversi molto in attacco. Posso giocare sia prima che seconda punta", ha detto oggi in conferenza stampa.