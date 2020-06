Milan, Leao non ha convinto Pioli: contro la Juventus partirà dalla panchina

vedi letture

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha deciso l'attacco con cui affronterà la Juventus nella semifinale di Coppa Italia. Spazio ad Ante Rebic come puntale dell'albero di Natale costruito per provare a battere la Vecchia Signora. Alle sue spalle Calhanovlu e Paquetà con Leao grande escluso e relegato in panchina. Una scelta che verrà fatta per due motivi: il primo è quello tattico, visto che con questo modulo i rossoneri saranno più coperti; il secondo riguarda l'attaccante portoghese, che non ha ancora mai convinto il proprio tecnico, che preferisce averlo a disposizione per un cambio offensivo nel corso del match. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.