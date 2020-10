Milan, Leao protagonista con 2 assist. Quanti ne aveva fatti nelle precedenti 34 partite

Dopo il passaggio vincente per Zlatan Ibrahimovic contro l'Inter della settimana scorsa, nel 3-3 di questa sera contro la Roma Rafael Leao si è ripetuto altre due volte. Il portoghese ha trovato due splendidi assist, uno per ibra e l'altro per Saelemaekers, che hanno portato a due gol. Dunque, due assist oggi per Rafael Leao, che ne aveva fatti due in tutte le sue precedenti 34 partite di Serie A.