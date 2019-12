Milan, Leao scalpita: e Pioli valuta il 4-4-2 per la gara con l'Atalanta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro l'Atalanta, e dopo l'ottima prestazione col Sassuolo, il tecnico del Milan Stefano Pioli sta pensando di schierare dal primo minuto Rafael Leao. Il problema però è tutto legato al modulo: oggi Pioli considera Leao un'alternativa a Piatek e non un attaccante esterno, la strada per farli convivere sarebbe quindi quella di modificare il suo 4-3-3 in un 4-4-2 con appunto l'ex Lille e il polacco appaiati in attacco. Questo il punto odierno della Gazzetta dello Sport.