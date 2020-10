Milan, Leao su Twitter dopo la doppietta: "Più fatti, meno parole..."

In Milan-Spezia di questo pomeriggio l'uomo che ha deciso la partita è stato sicuramente Rafael Leao, che con la sua doppietta ha prima sbloccato un match che stava diventando difficile, e poi ha messo definitivamente la parola fine alla sfida con il gol del 3-0 finale. Per il portoghese è stata la prima doppietta in Italia oltre che la prima con la maglia rossonera, e a fine partita ha commentato così la sua prestazione su Twitter: "Fai di più, parla di meno". Il giovane Leao vuole dimostrare a tutti il suo talento con i fatti.