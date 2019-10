Milan-Lecce, i voti ai tecnici: Pioli, quasi buona la prima. Liverani ci crede

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un punto a testa per Stefano Pioli e Fabio Liverani: Milan e Lecce si spartiscono la posta in gioco a San Siro, dopo il 2-2 della serata. Il punto conquistato è ovviamente un buon risultato soprattutto per gli ospiti, ma della prima uscita del nuovo Milan c'è più di una cosa da salvare.

STEFANO PIOLI 6,5 - Il gol di Calderoni in extremis punisce oltremodo il tecnico rossonero. Manda in campo una squadra che gioca, e per certi versi è già una notizia, visto l'avvio di stagione. Sfrutta al meglio l'ingresso di Piatek, dà un senso diverso a Calhanoglu che lì davanti stasera ha fatto la differenza. C'è da lavorare, in entrambe le fasi di gioco, ma qualche segnale positivo si è visto.

FABIO LIVERANI 6,5 - Ha il grande merito di tenere alta (fin troppo, vista l'espulsione) la tensione dei suoi ragazzi. Di credere fino alla fine che San Siro possa regalare una piccola gioia ai suoi. Toglie Falco per mandare un messaggio, cambia la partita con Farias. Premiato dall'eurogol di Calderoni, al netto di qualche errore concettuale dei suoi, troppo testardi per la prima mezz'ora nel cercare un complicato palleggio basso che in casa del Milan può non riuscire.