Milan, Leo Duarte: "Bene stasera con Kalulu centrale. Hauge ha un enorme potenziale"

Leo Duarte, difensore del Milan, ai microfoni di 'Milan TV' ha commentato la vittoria contro lo Sparta Praga. La squadra rossonera ha sorpassato il Lille e ha chiuso il Gruppo H in vetta alla classifica: "E' una vittoria molto importante per noi, abbiamo giocato bene questa sera. Abbiamo tanti giocatori forti e sono contento per questa vittoria".

Come è stato giocare in coppia con Kalulu?

"E' un giocatore giovane, però ha molto potenziale. Noi ci siamo allenati insieme e oggi ha fatto una grande partita, sono contento per lui e speriamo possa avere continuità".

Oggi avete fatto tutti molto bene.

"Abbiamo tanti giocatori forti in gruppo, non solo 11 ma 25-26 giocatori. Chiunque può entrare in campo e fare bene".

Quanto è difficile marcare in allenamento Hauge?

"Si lui è bravissimo, è un grande giocatore e ha un enorme potenziale. Lui è bravissimo".