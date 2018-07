Milan, Leonardo conferma Gattuso: "Rappresenta la nostra storia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ecco le parole rilasciate a Milan TV da Leonardo, nuovo direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan:

Sul ritorno in rossonero: “E’ una grande emozione essere tornato al Milan, è una cosa che forse non potevo neanche pensare. È la mia sesta presentazione al Milan, sono stato giocatore, allenatore e dirigente. Tra me e il Milan c’è un grande legame e affetto”.

Sul nuovo ruolo: “E’ successo tutto velocemente. La proprietà ha le idee molto chiare. Tornare ai vertici non sarà semplice, ma ci sono tutti i presupposti per farlo. Il calcio è cambiato, serve grande organizzazione e grande attenzione ai dettagli. La proprietà metterà a disposizione le giuste risorse per farlo”.

Sul Milan: “Il Milan di Gattuso ha grande grinta, ma non è solo questo. Ha ancora grandi margini di miglioramento. Vogliamo migliorare la squadra e farla crescere piano piano, è una squadra ancora molto giovane. Per tanti giocatori sarà il secondo anno al Milan e questo sarà sicuramente un vantaggio”.

Su Gattuso: “Conosce bene il Milan, abbiamo un contatto continuo con lui. Lui rappresenta la storia del Milan”.

Sui tifosi: “La certezza dei tifosi deve essere il Milan. Nella sua storia ci sono stati alti e bassi, ma anche dopo momenti complicati il Milan è sempre tornato e sarà così anche questa volta”.