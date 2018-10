Milan, Leonardo conferma: "Ho valutato in estate il ritorno di Ibra"

A margine del premio Liedholm 2018, il dirigente del Milan Leonardo ha parlato anche della suggestione Ibrahimovic: “E’ normale che ci sia un legame anche personale con lui. Quando siamo arrivati ci abbiamo fatto un pensiero, anche a 37 anni è un trascinatore. Oggi il mercato è chiuso. Dobbiamo fare le cose con calma, non dobbiamo dimenticare che ci sono dei paletti del fair play finanziario. Vogliamo costruire una squadra competitiva”.

Su Gonzalo Higuain: “E’ una certezza. Il suo arrivo al Milan ha dato un’impronta importante. È un grande trascinatore”.

Sui migliori della rosa: "Suso è un talento, tutti sanno come gioca ma non riescono a marcarlo. È bello vederlo giocare. Abbiamo tanti giovani importanti. Biglia sta dimostrando di essere un punto di riferimento. Kessie ha forza fisica e tecnica, Jack ha grande esperienza, si inserisce tanto e fa gol. Calhanoglu deve essere più incisivo. Cutrone ha un’energia e una vivacità contagiante. Stiamo parlando di tanti giocatori importanti, come lo sono anche Castillejo e Laxalt. Anche Bakayoko si metterà in mostra. Ci sono tante cose positive”.