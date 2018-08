Milan, Leonardo: "Dispiace perdere così. Restano aspetti positivi"

Il Var così è inutile. La Juventus vince in surplus, il Napoli no ma che grande rimonta. L'Inter è già al bivio, Spalletti un po' meno

Sassuolo-Inter una settimana fa, Napoli-Milan oggi. C'erano due rigori evidenti, uno per i nerazzurri per un fallo esagerato di Asamoah, l'altro per un intervento di Calabria su Zielinski, oggi. L'arbitro ha visto l'azione, un po' come accadeva per i cartellini gialli per falli violenti...