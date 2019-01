Milan, Leonardo e i paletti UEFA: "Solo prestiti con diritto di riscatto"

Leonardo e i paletti del Financial Fair Play. Anche di questo ha parlato Leonardo, dirigente del Milan, a margine della conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà: "Il tempo passa e nel frattempo si perdono le occasioni, l'incontro di venerdì non ci darà indicazioni definitive. Si possono fare operazioni in prestito con diritto di riscatto ma non è detto che tutti accettino, avremmo delle cose pronte ma il tempo passa".