Come riportato da Sky Sport 24, all'allenamento mattutino del Milan a Milanello erano presenti Leonardo e Paolo Maldini. Arrivati al centro sportivo puntuali alle 11.15, i due dirigenti hanno voluto dare un segnale di vicinanza alla squadra e all'allenatore in questo rush finale per la Champions League.