© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Milan, alla fine della stagione, verrà valutato il lavoro portato avanti da Leonardo e Maldini e non partendo solo dal calciomercato. Verrà preso in considerazione il modo in cui i dirigenti hanno gestito lo spogliatoio e l'ambiente nei momenti critici. Avrà molto peso anche il loro rapporto con Gazidis, che potrebbe ottenere ampi poteri direttamente da Elliott anche in chiave mercato e nella scelta del prossimo tecnico, col pieno supporto della stessa società. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.