Milan, Leonardo: "Gattuso fa parte del progetto ma il tempo stringe"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo al termine del pareggio contro l'Atalanta non è certo soddisfatto e pur difendendo il progetto non si tira indietro quando deve ricordare qual è l'obiettivo a medio-lungo termine dei rossoneri: "Dobbiamo tornare a essere quella squadra che domina, che sa di soffrire e che chiude le partite. Il progetto è a lungo termine e ne fa parte anche l'allenatore". Poi però ricorda: "Non possiamo però permetterci di aspettare e dobbiamo dare un segnale nelle prossime partite". In sintesi, Gattuso non è in discussione ma se i risultati non dovessero arrivare, considerando che l'obiettivo resta la Champions League, anche la sua posizione potrebbe essere ritrattata. Inutile girarci intorno: il tempo stringe per tutti, dal tecnico ai giocatore.