Milan, Leonardo: "Grande carattere. Ibra? Non è il momento"

Leonardo, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Lazio: “Pareggiare all’ultimo minuto sicuramente non è piacevole, questi tre punti sarebbero stati un passo in avanti, ma siamo soddisfatti. Avevamo delle assenze importanti, ma sapevamo che la squadra poteva fare una buona partita come poi ha fatto. Ha trovato il vantaggio, ha messo in campo un grande spirito e sono convinto che questa squadra crescerà. Il carattere? Ci fa piacere, è una squadra che ha iniziato una stagione complicata, dobbiamo essere equilibrati nei giudizi. Purtroppo oggi non sono tre punti, ma è un punto che portiamo a casa con grande orgoglio. Siamo sempre stati sul pezzo, su questo bisogna fare i complimenti e andare avanti. Ora abbiamo una striscia da qui alla fine dell’anno solare in cui possiamo toglierci delle soddisfazioni”.

Sulla UEFA e sulla crescita della dirigenza: “Non ci occupiamo direttamente della UEFA io e Paolo ma conosciamo. Non hanno ancora una completa idea del futuro, non siamo gli unici coinvolti nel FFP. Il piano verrà presentato da noi. È una stagione piena di situazioni da risolvere. Dobbiamo avere pazienza, però ribadisco il concetto che tutti stiamo superando tutto questo. Ora siamo quinti ad un punto della Lazio, abbiamo davanti un mercato, il recupero dei giocatori ma la base si sta costruendo positivamente”

Su Ibrahimovic: “Lasciamo Gattuso tranquillo col mercato, Gattuso deve pensare alla squadra, alle partite e lo sta facendo. Non è il momento di parlare di mercato, anche se non è una cosa che disturba. Se una cosa viene pensata adesso non è detto che venga fatto a gennaio. Finché non viene depositato il contratto non è ufficiale. Il mercato non è la nostra priorità, l’importante è arrivare alla fine dell’anno nel modo migliore. Se c’è un dialogo con Raiola? Noi abbiamo un dialogo con tante persone. Stiamo cercando di entrare nella politica del calcio con la nuova proprietà. Vogliamo ristabilire una posizione del Milan, quindi è normale avere un contatto quotidiano con tante persone del mondo del calcio”