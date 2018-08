© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan guarda in Brasile per i calciatori del futuro. Tuttosport scrive che Leonardo segue con grosa attenzione Lucas Paquetá, trequartista classe '97 del Flamengo, fresco di convocazione nella Seleçao. Ha un contratto fino al 2020 e una clausola rescissoria da 48 milioni di euro che il Flamengo vorrebbe alzare ulteriormente. Il ragazzo è seguito da mezza Europa (su di lui c’è anche la Juventus), dunque non sarà facile prenderlo. Leonardo ha messo nel mirino anche il centrale Rodrigo Caio (25), attualmente in forza al San Paolo, club con il quale il direttore tecnico milanista può vantare ottimi rapporti. Ha passaporto comunitario e un costo accessibile: 15 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del Milan.