Milan, Leonardo: "Ibra è legato a Milano, è stato più che un pensiero"

Leonardo Nascimento de Araujo, direttore sportivo del Milan, è intervenuto prima del match contro l'Olympiacos. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Il Milan sta meglio?

"Non ci sono mai stati dubbi sul nostro percorso. È normale, non dobbiamo dimenticarci dove eravamo, all'inizio non eravamo nemmeno qualificati e stavamo cambiando molto. Questa squadra avrà ancora delle situazioni più o meno difficili. Ma la squadra sta già sta dimostrando reazioni importanti. Già quest'anno possiamo fare cose importanti".

Cosa può dirci di Ibrahimovic?

"Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Oggi non è il momento, ma c'è stato un pensierino. Anzi, più che un pensierino. Ha delle caratteristiche particolari, è un guerriero e trascina le persone fuori e dentro al campo. Io sono molto legato a lui, ma al momento non c'è nessuna possibilità".

Come stai affrontando questa tua nuova esperienza?

"Io penso di essere una persona positiva. Non entro in questi drammi, ma non mi esalto quando le cose vanno bene. Penso di avere equilibrio, anche a livello personale. Siamo arrivati in ritardo, quando stavano cambiando le cose. Penso di avere una mia linea e mi devo adattare anche a quella della società. Io bilancio con una logica, bisogna dare un valore giusto dal momento in cui siamo partita. Abbiamo un valore per fare bene, possiamo lottare per la qualificazione alla Champions League. Questa competizione può darci davvero tanto. Parliamo sempre di mentalità, io penso che sia la consapevolezza. Questa squadra deve capire quello che è, ma possiamo fare bene".

La conferma di Higuain è un segnale?

"L'Europa League vale tanto. È una questione di prestigio e di calore. Un giocatore come Higuain ti alza il livello, su tutti i fronti. È un giocatore super importante, ma anche un riferimento di modo e di stile. Penso che sia importante. Quando arrivi nella fase finale è come la Champions League, dunque dobbiamo dare il massimo".

Avete una rosa più ampia? Servono segnali dai nuovi arrivati?

"Arriveranno questi segnali. Se pensiamo ai giocatori nuovi, dobbiamo anche dire che non hanno fatto la preparazione. Non hanno fatto quel mese fondamentale per costruire la squadra. Io vedo alternative, ma anche sistemi che possono cambiare e sorprendere. Gattuso ci offrirà qualche sorpresa, anche i nuovi si inseriranno. Caldara sta molto meglio. Pensando ai giocatori siamo abbastanza coperti in ogni ruolo".