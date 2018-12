Milan, Leonardo: "Ibrahimovic non tornerà. Fabregas? Nulla di certo"

Leonardo, direttore generale del Milan, è intervenuto a Sky Sport: "Abbiamo tanti infortuni in difesa. Abate è stata una sorpresa, sta facendo benissimo. E' una nota positiva. La partita è stata difficile, combattuta. All'inizio abbiamo subito, ma abbiamo avuto anche diverse occasioni".

Cosa servirà al Milan sul mercato per la Champions? "Stiamo parlando di una squadra già qualificata dato che è quarta. L'inizio è stato complicato, lo sappiamo, ma ora tutto dipende da noi. Senza infortuni possiamo essere competitivi. Inoltre non possiamo dimenticarci del fair-play finanziario che è difficile anche da capire. Detto questo, la proprietà ha voglia di fare ma ci sono paletti da rispettare. Magari servirebbe un centrocampista in più e un'opzione in attacco. Fabregas? Nulla di certo, ci abbiamo pensato ma non abbiamo approfondito".

La pista Ibrahimovic è abbandonata? "Non arriverà. Sin dall'inizio ce l'ha detto, aveva dato parola al Galaxy di restare lì se avessero accettato le sue condizioni. Sarebbe stato un ritorno bellissimo per quello che rappresenta, ma non accadrà. Non nego che c'abbiamo pensato, ma non tornerà. E comunque il suo arrivo non avrebbe condizionato la crescita di Cutrone, che ha vent'anni. Oltre Ibra, sicuramente faremo qualcosa".

L'acquisto di Paquetà è più simile a quello di Kakà o di Pato? "Sono epoche diverse. Di sicuro è un giocatore che può giocare in tanti ruoli, ma è giovane e ha bisogno di tempo. Ci darà di sicuro una mano".

Parole di Gattuso? "Lo conosciamo da oltre vent'anni, ha la nostra totale fiducia e sarebbe fantastico vincere con lui in panchina".