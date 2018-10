Milan, Leonardo: "La stagione è appena iniziata, Gattuso non è in bilico"

© foto di Federico Gaetano

Leonardo, direttore generale del Milan, ha parlato così prima della sfida contro il Betis ai microfoni di Sky Sport: “La partita contro l’Inter, per come si è conclusa, fa male. E’ normale che ci lasci un po’ di amarezza, ma noi dobbiamo andare avanti senza dimenticarci da dove siamo partiti. Ci sono stati tanti cambiamenti e questo non vuole essere un alibi. Il ko con i nerazzurri fa parte di un percorso. Alla fine dei conti, se vediamo i numeri, non stiamo messi malissimo: c’è una stagione avanti, potremo essere protagonisti. Certezze che vengono meno con i passi falsi? Quando succede qualcosa, ti colpisce nel punto in cui stai crescendo. C’è bisogno di risultati e calma, anche per Gattuso per provare nuove soluzioni. Vogliamo trovare la costanza”.

Chiudere discorso qualificazione già stasera?

“Non dobbiamo avere fretta, vincere oggi sarebbe importantissimo. Abbiamo anche altre partite per conquistare la qualificazione, c’è ancora tanto tempo”.

Troppe critiche su Gattuso? Il suo futuro?

“Siamo abbastanza abituati a queste voci, è normale ci sia tutto questo attorno al Milan. Noi abbiamo le nostre idee, con lui c’è un confronto continuo. Abbiamo vissuto tante cose insieme io, lui e Paolo Maldini. Il rispetto non mancherà, tutto sarà sempre chiaro fra di noi. Oggi deve concentrarsi su come migliorare la squadra. Non abbiamo mai pensato a sostituirlo, a queste notizie la gente non ci crede nemmeno più: le cose nascono e muoiono in due giorni, attorno a noi ci sono cose meno vere. Fa parte del gioco”.