Milan, Leonardo: "Montolivo? Vediamo. Borini-Halilovic, nulla di ufficiale"

Nel corso della chiacchierata informale tenuta coi giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà, il dirigente del Milan Leonardo s'è soffermato anche sulle operazioni in uscita: "Non abbiamo ricevuto niente di ufficiale per Borini e nemmeno per Halilovic c'è ancora qualcosa di intavolato. Siamo in 30, qualcuno deve uscire. Montolivo? Vediamo".