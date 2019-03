Milan, Leonardo: "Negati due rigori. Serve calma, ma la gara è condizionata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. rossonero Leonardo è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Sampdoria-Milan: "Dal derby sono già passate due settimane, c'è stata la sosta. Sono settimane particolari, sicuramente la prova non è stata delle migliori, se paragonata a quelle prime del derby è stata una partita un po' sotto. Nella ripresa ci abbiamo provato con il cuore per recuperare lo svantaggio maturato dopo appena un minuto. Dobbiamo stare calmi, non dobbiamo fare processi o creare situazioni che non esistono. Siamo ancora quarti e a cinquantuno punti, la Lazio deve fare due partite per raggiungerci e la Roma non ci arriva. Ci sta un momento complicato ma va gestito con equilibrio molto grande. Lo stadio? L'idea non solo del Milan, ma di qualsiasi squadra di grande livello come il Milan è di cercare di andare avanti. Il Milan è sempre stato all'avanguardia in tutti i sensi, sono discorsi complicati, subentrano tanti attori in questa storia, ma è normale che si pensi a uno stadio che ti permette di essere competitivo a livello economico e sportivo. Kessié? Non c'è nessuno strascico, la situazione è risolta. A livello societario è stato molto chiaro, i due hanno capito l'importanza dell'episodio, si sono scusati e hanno capito i provvedimenti. La scelta di escluderlo è legata a tante cose, è stato fuori due settimane, ha fatto un solo allenamento, è una scelta basata su questi dati e non una punizione. Il giocatore era totalmente libero per la scelta dell'allenatore. Rigore non dato? Le immagini parlano, anche se l'arbitro è andato a rivederle al VAR. Prima lo sbilancia e non tocca palla, non penso ci sia nemmeno da discutere. Non voglio fare polemiche, il VAR esiste, stiamo cercando di mantenere la calma ma sicuramente condiziona la partita. Anche il fallo di mano con Bakayoko nel primo tempo forse c'era. È avanbraccio, mi sembra abbastanza chiaro. Oggi siamo quarti, mancano nove partite e non sarà facile per nessuno. Sapevamo la difficoltà di questa stagione e ad aprile siamo ancora in lotta. Ci vuole molta calma".