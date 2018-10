Milan, Leonardo non molla Paquetà. Ma il Flamengo chiede 50 milioni

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione invernale. Tra gli obiettivi di Leonardo c’è il giovane brasiliano Lucas Paquetá. Il Flamengo, per cederlo, chiede i 50 milioni della clausola rescissoria, soldi che Elliott ha, ma che, molto probabilmente, non può investire adesso per la questione Fair Play Finanziario. Tuttavia, Leonardo continua a puntare con decisione sul ragazzo: venerdì ha incontrato il suo agente, il manager Eduardo Uram. Non c’è ancora una trattativa, ma quando il direttore tecnico rossonero di muove su un giovane brasiliano qualcosa succede sempre.