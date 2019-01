Milan, Leonardo: "Paquetá e Piatek grandi colpi, ora rosa competitiva"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto in conferenza stampa per presentare Piatek, il direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan Leonardo ha commentato così il mercato invernale dei rossoneri: "Abbiamo fatto finora, forse siamo quelli che hanno fatto di più. Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetà la rosa è competitiva".