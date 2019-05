© foto di Federico Gaetano

Domenica sera il Milan saprà quale sarà il suo destino europeo e a quel punto il club potrà decidere con più libertà sulle questioni future. Fra coloro che dovranno fare considerazioni di carattere personale, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è anche il dt Leonardo. Le recenti voci su possibili sostituti lo hanno indotto a pensare e per la rosea un suo addio non è assolutamente da escludere. Prima però spazio come detto al campo, col Milan che può ancora centrare la qualificazione Champions. A quel punto, Leonardo ed il club, potranno riflettere con più calma e valutare bene l'eventuale futuro ancora insieme.